Spenderherz bei Transport falsch gelagert: Zweijähriger gestorben

Neapel (Italien) - Der herzkranke kleine Junge in Italien ist nach einer misslungenen Transplantation gestorben.

Der kleine Domenico wurde nur zweieinhalb Jahre alt. © Felice De Martino/IPA via ZUMA Press/dpa

Wie das Krankenhaus in Neapel mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico "infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands" auf der Intensivstation.

Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen - auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden.

Für den Jungen, der mit einem Herzfehler zur Welt kam, war kurz vor Weihnachten nach langem Warten endlich ein Spenderherz gefunden worden. Beim Transport wurde es jedoch falsch gekühlt und dadurch schwer beschädigt.