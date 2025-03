13 Jahre nach Unglück: Kapitän der "Costa Concordia" will wieder arbeiten - im Vatikan!

An diesem Tag verloren insgesamt 32 der 4229 Menschen an Bord ihr Leben. Der Kapitän wurde wegen mehrfachen Totschlags, fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Zerstörung eines Schiffs und dem Verlassen des Schiffs angeklagt und schließlich auch zu der Haftstrafe verurteilt.

Schettinos Anfrage ist alles andere als zufällig. Der Vatikan hat, gemeinsam mit einer anderen Organisation, vor geraumer Zeit ein Projekt ins Leben gerufen, welches sich dafür einsetzt, Insassen während ihrer Zeit in Haft, eine Arbeit außerhalb des Gefängnisses zu ermöglichen.

Die Vereinigung "Second Chance" (zu Deutsch: "Zweite Chance") und der Vatikan sehen in dieser Arbeit außerhalb der Gefängnismauern eine Möglichkeit für die Häftlinge, sich wieder an das "normale" Leben zu gewöhnen und sich in die Gesellschaft zu reintegrieren.