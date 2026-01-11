Schweizer Alien-Autor Erich von Däniken ist tot

Unterseen (Schweiz) - Der Schweizer Autor Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der für seine Theorien zu Außerirdischen bekannte Publizist starb am Samstag nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Unterseen im Kanton Bern, wie sein Büro mitteilte.

Alien-Autor Erich von Däniken wurde 90 Jahre alt. © Thomas Burmeister/dpa

Seine Familie bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) die Todesnachricht.

Der Besteller-Autor schrieb Dutzende Bücher über sich und die vermeintlichen Spuren der Aliens auf der Erde. Er vertrat unter anderem die Theorie, dass die Pyramiden in Ägypten mit Hilfe von Aliens gebaut worden seien.

Auf seinem YouTube-Kanal doziert der gelernte Koch in vielen Vorträgen über abgesandte Astronauten aus dem All. Er erörterte etwa die Frage, ob Außerirdische dieselben Geschlechtsorgane haben wie Menschen.

Im Jahr 1968, in den Anfangsjahren des Raumfahrt-Zeitalters, erschien sein erstes Buch mit dem Titel "Erinnerungen an die Zukunft. Ungelöste Rätsel der Vergangenheit".

Er deutete darin Rätsel der Menschheit als Beweis für die Besuche der Außerirdischen. So war der biblische Bericht des Propheten Ezechiel (auch: Hesekiel) über die Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai für ihn nichts anderes als die Landung eines Raumschiffs.