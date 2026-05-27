Mann will Papst die Hand schütteln, dann erleidet er Schwächeanfall

Rom - Nach der Generalaudienz von Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom hat Medienberichten zufolge ein Mann einen Schwächeanfall erlitten.

Der Papst bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz. Am Mittwoch waren es dort satte 30 Grad in der Mittagssonne. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie das Oberhaupt der katholischen Kirche zu dem Mann eilt und sich seines Zustands vergewissert. Anschließend wird der Mann in einem Rollstuhl weggefahren.

Die Generalaudienz des Papstes findet jeden Mittwochvormittag auf dem Vorplatz des Petersdoms statt.

In Rom wurden zur Mittagszeit um die 30 Grad gemessen. Wie die Nachrichtenagentur Adnkronos meldete, erlitt der Mann vermutlich wegen der Hitze einen Schwächeanfall und ging zu Boden.

Offensichtlich stand der Mann in der Schlange, um Leo nach der Generalaudienz die Hand zu schütteln. Der Papst kniete sich nieder, anschließend ist die Sicht auf Leo hinter anderen Wartenden versperrt.