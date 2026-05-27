Drama im Italien-Urlaub: Deutsche Familie kentert mit Segelboot auf Gardasee

Riva del Garda (Italien) - Während ihres Italien -Urlaubs erlebte eine deutsche Familie plötzlich einen Schreckmoment: Die Urlauber kenterten bei einem Ausflug auf dem Gardasee mit ihrem Segelboot.

Eine deutsche Familie kenterte auf dem Gardasee mit einem Segelboot. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Die dreiköpfige Familie - Vater, Mutter und ihr siebenjähriges Kind – war am Samstag am Nordufer des Sees mit ihrem Katamaran unterwegs, als sie in Seenot gerieten.

Wie "Südtirol News" berichtet, wurde das Segelboot vor der Westküste bei Riva del Garda plötzlich gegen die Felsen gedrückt. Die Familie kenterte mit dem Boot in der Folge.

Ein anderer Segler hatte die beunruhigenden Szenen beobachtet und sofort den Notruf gewählt. Die Küstenwache aus Torbole rückte aus und ortete die Schiffbrüchigen.

Laut einem Sprecher der Küstenwache konnte die Familie wohlbehalten zurück an den Hafen von Riva del Garda gebracht werden. Die drei sind mit einem Schrecken davongekommen.

Eine Segelschule barg den beschädigten Katamaran später.