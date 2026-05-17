Mit 100 km/h in Menschenmenge gerast: Zwei Frauen verlieren ihre Beine! Auch Deutsche betroffen

Modena (Italien) - Nachdem ein Mann am Samstag mit seinem Auto in der norditalienischen Stadt Modena in eine Menschenmenge gefahren war, befinden sich vier der acht Verletzten immer noch in einem kritischen Zustand. Wie bekannt geworden ist, befindet sich auch eine Deutsche unter den Opfern.

Schreckliche Szenen spielten sich am Samstag in Modena ab: Ein Mann war mit seinem Citroën in eine Menschenmenge gefahren. © - / AFP

Mitten in Modena spielten sich die schrecklichen Szenen ab. Mit gut 100 km/h soll der Täter mit seinem Citroën in eine Gruppe von Fußgängern gerast sein, wie der italienische Fernsehsender "Rai" berichtet.

Acht Menschen werden bei der Tat verletzt, zwei von ihnen so schlimm, dass ihnen die Beine amputiert werden mussten, wie "La Repubblica" weiter berichtet.

Dabei soll es sich um eine 69 Jahre alte Frau und eine 53-Jährige handeln, die beide nach den Operationen in kritischem Zustand verbleiben. Beide Frauen seien als Touristinnen in der Stadt unterwegs gewesen.

Eine 55-jährige Frau, die ebenfalls von dem Auto erwischt wurde, liege im Krankenhaus Maggiore und schwebe noch immer in Lebensgefahr. Der vierte Schwerverletzte soll Verletzungen im Gesicht erlitten haben.

"Mein Bruder wurde von dem Auto erfasst. Er gehörte zu den allerersten, die niedergemäht wurden", erzählt ein Angehöriger eines der Opfer gegenüber "La Repubblica". "Er erinnert sich an alles. Er wurde in die Luft geschleudert und sah, wie Menschen zur Seite sprangen."