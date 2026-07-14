Nur fünf Tage nach ihrer Traum-Hochzeit: Laura (†30) stirbt nach Horror-Crash mit Fahrrad

Bozen (Italien) - Für Laura (†30) und Tilman sollte das Leben gerade erst losgehen. In den Bergen Italiens gaben sich die beiden das Jawort und starteten anschließend in die gemeinsamen Flitterwochen voller Spaß, Liebe und Sport. Denn gerade Laura liebte die Natur, das Wandern und das Radfahren. Doch ein Unfall zerstörte das Leben des frisch vermählten Paares auf einen Schlag.

Die Berge waren Lauras (†30) Wahlheimat. Egal ob mit dem Rad, zu Fuß oder auf Skiern, die Deutsche war immerzu draußen in der Natur. (Archivfoto) © Ursula Düren/dpa

Fünf Tage nach ihrer Hochzeit beschlossen die beiden Deutschen, eine Rad-Tour in den Dolomiten zu unternehmen, als es auf der Sellajochstraße in Richtung Sellajoch bei Canazei zu einem verheerenden Unfall kam, so ein Bericht von "Südtirol News".

Bei dem Zusammenprall verletzte sich Laura so schwer, dass sie in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Am Sonntagabend, nach 19 Tagen im Koma, erlag sie schließlich ihren schweren Verletzungen und starb in einer Spezialklinik in Murnau.

Kurz vor dem Unfall am 23. Juni war das Ehepaar auf der Sellajochstraße in Richtung Sellajoch bei Canazei unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Laura und Tillmann fuhren an jenem Tag bergabwärts, ein Motorradfahrer kam ihnen entgegen - beide konnten nicht mehr ausweichen, und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Der 57-jährige Motorradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche, wohingegen die 30-jährige Deutsche mit lebensgefährlichen Verletzungen zunächst in ein Bozener Krankenhaus und später in eine Spezialklinik in Murnau eingeflogen wurde.

Laura teilte auf ihrem Instagram-Kanal ihr Leben in der Natur mit über 50.000 Menschen. In ihrem letzten Beitrag sah man sie im Brautkleid gemeinsam mit ihrem Ehemann - nur wenige Tage vor dem tragischen Unglück.