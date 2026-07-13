Tödlicher Gleitschirm-Absturz am Gardasee: Deutscher verliert Kontrolle und stirbt

Verona - Beim Absturz mit seinem Gleitschirm am Gardasee ist ein 61 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen.

Diese Idylle kostete einem Gleitschirm-Flieger (61) am Montag das Leben. © Daniel Reinhardt/dpa

Der Mann verlor nach dem Start von einem Berg in der Nähe der Gemeinde Malcesine aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Schirm, wie die italienische Polizei mitteilte. Bei dem Sturz in die Tiefe zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unglücksort starb.

Der Mann war am Montag kurz nach 17 Uhr von einer Erhebung des Monte Baldo, einer Bergkette mit mehr als einem Dutzend Gipfeln über 2000 Meter, an der Ostseite des oberen Gardasees gestartet.

Die dortige Gegend ist bei Gleitschirmfliegern aus ganz Europa sehr beliebt - auch wegen grandioser Aussichten auf den See und der guten Thermik, die oft lange Flüge erlaubt.

Der wichtigste Startplatz für Gleitflieger liegt nur wenige Meter von der Seilbahn aus Malcesine entfernt. Nach dem Start geht es annähernd 1700 Höhenmeter nach unten bis zu einem Landeplatz am See. Die Flugzeiten betragen teils eine halbe Stunde oder noch länger.

Die Polizei nahm wie üblich in solchen Fällen Ermittlungen auf. Zur Herkunft des verunglückten Deutschen machten die Behörden zunächst keine genaueren Angaben.