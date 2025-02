Es steht nicht gut um Papst Franziskus: Vatikan meldet neue Komplikationen

Die Messer im Petersdom, auf der Männer auch die Diakonenweihe erhielten, fand ohne Papst Franziskus (88) statt. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Anders als am Vortag habe Franziskus jedoch keine weiteren "Atemkrisen" gehabt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird allerdings weiter mit zusätzlichem Sauerstoff über einen Schlauch in die Nase versorgt, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Franziskus sei weiterhin "wach und gut orientiert", er habe im Laufe des Vormittags in dem eigens für Papst-Aufenthalte in der Gemelli-Klinik vorgesehenen Trakt im zehnten Stock an einer Messe teilgenommen.

Vorhersagen zum weiteren Krankheitsverlauf sind aus Sicht der Ärzte derzeit noch schwer zu treffen.

"Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbildes und der Tatsache, dass wir abwarten müssen, bis die medikamentösen Therapien anschlagen, bleibt die Prognose weiter ungewiss", hieß es.