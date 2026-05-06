"Perverser ist nicht möglich": Entsetzen über deutsche Luxus-Urlauber in Italien

San Genesio (Italien) - Mitten in der friedlichen Bergidylle in der Südtiroler Gemeinde San Genesio landet neben einem Wanderweg ein Helikopter. Drei junge deutsche Urlauber sollen ausgestiegen sein und selbstsicher ein paar Selfies geknipst haben. Im Netz machte eine Augenzeugin ihrem Ärger über die Luxus-Touristen mächtig Luft.

Um sich die Wanderung zu sparen: Drei deutsche Urlauber sollen mit einem Heli direkt zu einer Bergwiese nahe einem Restaurant geflogen worden sein. © Screenshot/Faceboook/Brigitte Foppa

Auf Facebook teilte Brigitte Foppa Aufnahmen eines Helikopters, der am vergangenen Sonntag mitten auf einer Wiese in gut 1500 Metern gelandet sein soll. "Und jetzt gehen sie Mittagessen", schrieb die Landesrätin der Grünen dazu.

"Während wir anderen 5 Euro (in Münzen) für den Parkplatz gezahlt haben und uns zu Fuß auf den Weg machen, kommen die Leute aus der Luft, landen mitten auf der Wiese, machen Selfies vor der Bergkulisse und dann geht's zum Hofrestaurant." Empört setzte sie hinzu: "Perverser ist nicht möglich."

Wie Foppa gegenüber der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" schilderte, habe sie beobachtet, wie drei junge deutsche Männer aus dem Helikopter stiegen, nachdem dieser einige Minuten über dem Gelände gekreist sei.

Vor allem die Selbstverständlichkeit, mit der die Touristen, die sie auf Anfang 20 schätzt, auftraten und Bilder machten, löste nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen Wanderern Entsetzen aus. "Ihr Verhalten war keineswegs verlegen, eher würde ich sagen prahlerisch."