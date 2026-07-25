Tödliche Bakterien in der Kita? Junge (†1) stirbt nach Infektion

Italien - Tragischer Vorfall in der süditalienischen Region Kalabrien : Nach einer schweren Infektion ist ein 18 Monate alter Junge gestorben. Mehrere Kinder aus derselben Kita erkrankten ebenfalls. Jetzt wird wegen möglicher Hygienemängel ermittelt.

Die Ärzte konnten den kleinen Jungen nicht mehr retten. (Symbolbild) © 123rf/joseh51

Die betroffenen Kinder besuchten alle eine private Kindertagesstätte in der italienischen Küstenstadt Tropea und wiesen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur "Ansa" ähnliche Krankheitssymptome auf.

Demnach sollen die Kita-Kinder unter starken Durchfällen und Erbrechen gelitten haben.

Bei dem Eineinhalbjährigen sei die Infektion besonders schwer verlaufen: Der kleine Junge wurde in kritischem Zustand in eine Spezialklinik eingeliefert, wo er wenig später verstarb.

Vier weitere Kinder desselben Kindergartens mussten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Drei von ihnen durften inzwischen wieder nach Hause, ein Kind wird weiterhin medizinisch behandelt. Insgesamt hatte rund ein Dutzend Kinder über Beschwerden geklagt.

Die Häufung der Magen-Darm-Fälle löste bei den betroffenen Eltern große Besorgnis aus und lenkte den Verdacht auf mögliche Hygienemängel in der Einrichtung. Demnach könnte sich die Erkrankung über die Wickeltische ausgebreitet haben.