Tödliche Bakterien in der Kita? Junge (†1) stirbt nach Infektion
Italien - Tragischer Vorfall in der süditalienischen Region Kalabrien: Nach einer schweren Infektion ist ein 18 Monate alter Junge gestorben. Mehrere Kinder aus derselben Kita erkrankten ebenfalls. Jetzt wird wegen möglicher Hygienemängel ermittelt.
Die betroffenen Kinder besuchten alle eine private Kindertagesstätte in der italienischen Küstenstadt Tropea und wiesen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur "Ansa" ähnliche Krankheitssymptome auf.
Demnach sollen die Kita-Kinder unter starken Durchfällen und Erbrechen gelitten haben.
Bei dem Eineinhalbjährigen sei die Infektion besonders schwer verlaufen: Der kleine Junge wurde in kritischem Zustand in eine Spezialklinik eingeliefert, wo er wenig später verstarb.
Vier weitere Kinder desselben Kindergartens mussten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Drei von ihnen durften inzwischen wieder nach Hause, ein Kind wird weiterhin medizinisch behandelt. Insgesamt hatte rund ein Dutzend Kinder über Beschwerden geklagt.
Die Häufung der Magen-Darm-Fälle löste bei den betroffenen Eltern große Besorgnis aus und lenkte den Verdacht auf mögliche Hygienemängel in der Einrichtung. Demnach könnte sich die Erkrankung über die Wickeltische ausgebreitet haben.
Nach zahlreichen Magen-Darm-Infektionen: Kita vorerst geschlossen
Inzwischen hat die zuständige Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Obduktion des verstorbenen Jungen angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären.
Die Ermittler versuchen herauszufinden, wie und wo die Infektionen ihren Ursprung haben könnten und ob tatsächlich ein Bakterium hinter den Erkrankungen steckt.
Nach Angaben der Kita-Leitung gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass das vermutete Bakterium seinen Ursprung innerhalb der Einrichtung habe: "Wir glauben, dass das Bakterium von außen gekommen ist", erklärte die Leiterin des Kindergartens.
Die Kita, in der rund 100 Kinder betreut werden, musste ihre Türen vorerst schließen.
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