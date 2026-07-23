Hubschrauber kommt zu spät: Deutscher stürzt beim Klettern von Felswand und stirbt

Palermo (Italien) - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist ein deutscher Urlauber beim Klettern in einer Felswand tödlich verunglückt.

Der Hubschrauber der italienischen Bergwacht kam zu spät, der Mann war bereits verunglückt. (Symbolfoto) © -/Italienische Bergrettung/dpa

Der 52 Jahre alte Mann verlor während eines Ausflugs im Wandergebiet Parco delle Madonie das Gleichgewicht und stürzte 50 Meter in die Tiefe, wie die Bergrettung mitteilte.

Den Rettungskräften zufolge hatte sich der Mann zuvor verirrt. Über den Notruf habe er die Bergwacht alarmiert.

Während die Rettungskräfte versuchten, mit einem Hubschrauber zu ihm zu gelangen, ereignete sich dann jedoch die Tragödie: Der Mann stürzte in die Tiefe. Er war auf der Stelle tot.

Zu seiner Herkunft machten die Behörden keine näheren Angaben.



