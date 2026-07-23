Hubschrauber kommt zu spät: Deutscher stürzt beim Klettern von Felswand und stirbt

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Ein deutscher Urlauber ist beim Klettern in Italien von einer Felswand in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Von Christoph Sator

Palermo (Italien) - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist ein deutscher Urlauber beim Klettern in einer Felswand tödlich verunglückt.

Der Hubschrauber der italienischen Bergwacht kam zu spät, der Mann war bereits verunglückt. (Symbolfoto)
Der Hubschrauber der italienischen Bergwacht kam zu spät, der Mann war bereits verunglückt. (Symbolfoto)  © -/Italienische Bergrettung/dpa

Der 52 Jahre alte Mann verlor während eines Ausflugs im Wandergebiet Parco delle Madonie das Gleichgewicht und stürzte 50 Meter in die Tiefe, wie die Bergrettung mitteilte.

Den Rettungskräften zufolge hatte sich der Mann zuvor verirrt. Über den Notruf habe er die Bergwacht alarmiert.

Während die Rettungskräfte versuchten, mit einem Hubschrauber zu ihm zu gelangen, ereignete sich dann jedoch die Tragödie: Der Mann stürzte in die Tiefe. Er war auf der Stelle tot.

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Zu seiner Herkunft machten die Behörden keine näheren Angaben.


Sizilien - ganz im Süden - ist Italiens größte Insel. Jetzt im Sommer sind dort auch viele deutsche Urlauber zu Besuch. Die Region leidet derzeit unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von teils mehr als 46 Grad. Die Feuerwehr ist zur Bekämpfung zahlreicher Waldbrände im Einsatz.

Titelfoto: -/Italienische Bergrettung/dpa

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