Eltern machen Urlaub - und lassen ihre fünf minderjährigen Kinder alleine zurück

Italien/Ägypten - Während ein Ehepaar aus Italien Sonne, Strand und Cocktails im Ägypten-Urlaub genießt, müssen sich die fünf minderjährigen Kinder zu Hause alleine versorgen - bis eine aufmerksame Lehrerin Alarm schlägt.

Im Urlaubsparadies am Roten Meer genoss das Paar die kinderfreie Zeit. (Symbolfoto) © 123rf/oleg19

Zum Geburtstag der Mutter gönnte sich das Paar aus Triest eine romantische Auszeit im ägyptischen Urlaubsparadies Sharm El Sheikh, teilte unbeschwerte Urlaubs-Schnappschüsse in den sozialen Medien, schlürfte Cocktails und ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen.

Doch der Traumurlaub nahm für die beiden Italiener ein jähes Ende, als ans Licht kam, dass sie ihre Kinder mitsamt ihren Haustieren zu Hause zurückgelassen hatten.

Wie die italienischen Zeitungen Repubblica und Il Piccolo berichteten, waren die fünf Kinder im Alter zwischen acht und 17 Jahren völlig auf sich allein gestellt, mussten den Alltag bewältigen, zur Schule gehen und sich zusätzlich auch noch um die Tiere der Familie, mehrere Hunde und Katzen, kümmern.

Als eines der Kinder in der Schule von der Situation zu Hause erzählte, wurde eine Lehrerin hellhörig und informierte umgehend die Behörden.