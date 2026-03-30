Eltern machen Urlaub - und lassen ihre fünf minderjährigen Kinder alleine zurück
Italien/Ägypten - Während ein Ehepaar aus Italien Sonne, Strand und Cocktails im Ägypten-Urlaub genießt, müssen sich die fünf minderjährigen Kinder zu Hause alleine versorgen - bis eine aufmerksame Lehrerin Alarm schlägt.
Zum Geburtstag der Mutter gönnte sich das Paar aus Triest eine romantische Auszeit im ägyptischen Urlaubsparadies Sharm El Sheikh, teilte unbeschwerte Urlaubs-Schnappschüsse in den sozialen Medien, schlürfte Cocktails und ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen.
Doch der Traumurlaub nahm für die beiden Italiener ein jähes Ende, als ans Licht kam, dass sie ihre Kinder mitsamt ihren Haustieren zu Hause zurückgelassen hatten.
Wie die italienischen Zeitungen Repubblica und Il Piccolo berichteten, waren die fünf Kinder im Alter zwischen acht und 17 Jahren völlig auf sich allein gestellt, mussten den Alltag bewältigen, zur Schule gehen und sich zusätzlich auch noch um die Tiere der Familie, mehrere Hunde und Katzen, kümmern.
Als eines der Kinder in der Schule von der Situation zu Hause erzählte, wurde eine Lehrerin hellhörig und informierte umgehend die Behörden.
Behörden greifen ein: Kinder landen in Einrichtung
Das Jugendamt griff ein, brachte die Kinder in einem Gemeindezentrum unter und schaltete die Staatsanwaltschaft für Minderjährige ein.
Der Aufenthalt der fünf Geschwister in der Einrichtung sei allerdings nur als temporäre Lösung vorgesehen, so die Behörden. Man arbeite daran, die Familie schnellstmöglich wieder zusammenzuführen.
Nachdem die Eltern von der Situation zu Hause erfahren hatten, brachen sie ihren Urlaub ab und traten die Heimreise an.
Sie dürfen ihre Kinder nun in der Einrichtung besuchen. Das Sorgerecht wurde dem Paar nicht entzogen, vor einer möglichen Zusammenführung müssen beide aber zunächst ihre Erziehungsfähigkeit unter Beweis stellen.
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