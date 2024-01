Josef Fritzl hält sich für einen Schlagerstar und hat vermutlich noch einen Sohn

Amstetten (Österreich) - Es gibt Neuigkeiten von Josef Fritzl (88). Der Mann, der in Amstetten (Österreich) über 24 Jahre lang seine eigene Tochter in ein Kellerverlies sperrte und mit ihr sieben Kinder zeugte, ist seit 2009 in Haft. Aber der 88-Jährige könnte den Knast bald verlassen.