Joseph wollte nur sein Handy laden: Student stirbt während Schneesturm in seinem Auto

Rhode Island (USA) - Newport im tiefsten Nordosten der USA vermeldete am Dienstag 86 Zentimeter Neuschnee und damit die größte jemals gemessene Schneemenge in der Geschichte der Kleinstadt. Während Bewohner seit Wochenbeginn gegen die weiße Pracht ankämpfen, suchte Student Joseph Boutros (†21) Schutz in seinem Auto. Dort wollte er sein Handy laden und verlor dabei sein Leben.

Joseph Boutros (†21) war ein vollwertiges Mitglied seiner Uni, studierte Strafrecht und spielte nebenbei Football. © Screenshot/X/@Salve_Football

Polizei und Feuerwehr von Newport machten sich am Montagabend auf den Weg zu einem Parkplatz, um nach "einer Person in einem Fahrzeug" zu sehen. Laut Bericht lief der Wagen im Leerlauf und sei von Schnee bedeckt gewesen.

Im Inneren fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper des 21 Jahre alten Studenten der privaten Salve-Regina-Universität. Joseph wurde noch ins renommierte Krankenhaus der Stadt gebracht, dort aber für tot erklärt. Er starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

"Dieser tragische Vorfall war ein Unfall und erinnert daran, wachsam zu sein und Auspuffrohre von Schnee und Ablagerungen freizuhalten, wenn Fahrzeuge im Leerlauf laufen", teilte die Polizei mit.

Laut Mayo Clinic verdrängt zu viel Kohlenmonoxid in der Luft den Sauerstoff in den roten Blutkörperchen. Das könne zu schweren Gewebeschäden oder sogar zum Tod führen. Für Joseph wurde sein schneebedecktes Auto zur Todesfalle.