Lehrer kontrolliert Hausaufgaben: Als er dieses Detail bemerkt, wird ihm alles klar

Burnaby (Kanada) - Als ein Lehrer seinen Schülern kürzlich eine Hausaufgabe aufdrückte, hatte er ja keine Ahnung, wie sehr ihn die Abgaben kurz darauf überraschen würden.

Bryn A. Williams reagierte entsetzt, als er die Hausaufgaben seiner Schüler kontrollierte. © TikTok/Screenshot/my_messy_desk

In einem Video auf TikTok sitzt Bryn A. Williams in seinem Klassenzimmer und hält einen Stapel Blätter in der Hand. Dabei handelte es sich um die Aufsätze, die seine Schüler eingereicht hatten.

Die Aufgabe: Schreibt von einem Tag im Leben an einer dystopischen Highschool.

Als Williams schließlich die erste Abgabe zu lesen begann, dachte er sich noch nichts dabei. Bei der zweiten wurde er stutzig – und spätestens bei der dritten war ihm schließlich klar, dass hier etwas nicht stimmte.

Irgendwie waren sich alle Aufsätze zum Verwechseln ähnlich.

Während einer von ihnen mit dem Satz "Der Wecker klingelt jeden Morgen pünktlich um 6 Uhr." begann, startete der andere mit: "Der Alarm an meinem Armband piept genau um 6 Uhr morgens."

Und so war es bei so gut wie allen Texten. Sie hatten allesamt einen Bezug auf einen Wecker, der um Punkt 6 Uhr zu klingeln begann.

Für Williams stand schnell fest: Hier ging etwas nicht mit rechten Dingen zu. Seine Schüler müssen allesamt ChatGPT benutzt haben, um die Aufgabe zu lösen. "Alle haben geschummelt!"

"Ich war auf jeden Fall enttäuscht", erklärte der 52-Jährige gegenüber Newsweek. "Sie alle hatten die gleiche Anzahl an Absätzen, fast alle zehn endeten mit einem Absatz aus zwei Sätzen. Sie alle folgten genau dem gleichen Tagesablauf, nur mit kleinen Abweichungen."