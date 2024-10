Junge erhält nach Routine-Check Schock-Diagnose und verliert sein Auge

Trotz fehlendem rechtem Auge ist der kleine Riley (5) noch immer ein lebensfrohes Kind. © Screenshot/JustGiving

Das ganze Drama begann im Februar dieses Jahres, als Mutter Nicole (36) ein ständiges Blinzeln und leichtes Schielen bei ihrem kleinen Sohn bemerkte. Was die Schottin damals noch nicht ahnte: Der Fünfjährige war auf dem rechten Auge bereits blind.

Nicole entschied, einen Termin beim Optiker zu vereinbaren. Dieser bemerkte die Sehprobleme des Jungen und verwies die Familie sofort an das Royal Hospital for Children (Kinderkrankenhaus) in Glasgow.

Dort stellten Ärzte Schockierendes fest. "Mir blieb das Herz stehen, als ich direkt hinter Rileys Augapfel einen golfballgroßen Knoten sah", erinnerte sich die Mutter des Kleinen im Gespräch mit Glasgow Times.

Die Diagnose: Sehnervgliom, auch Optikusgliom genannt. Der Tumor, der typischerweise bei Kindern auftritt, entsteht im oder um den Sehnerv und übt mit zunehmendem Wachstum Druck auf diesen aus. Es kommt zu Sehproblemen.

Durch die lebensrettende Operation im Mai 2024 verlor Riley zwar sein rechtes Auge, seinen Lebensmut allerdings nicht. Seit September besucht er die Grundschule, spielt gern mit Lego, trainiert Taekwondo und verbringt viel Zeit mit seiner dreijährigen Schwester Isla.