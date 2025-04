Junge Sterne-Köchin erlebt "schönsten Moment": Dann trifft ein Stein ihren Kopf

Die 26-Jährige wurde sofort bewusstlos und fiel in das Wasser unter dem Wasserfall. Ihr Freund reagierte schnell und zog seine Geliebte raus. Doch gerade als er Hilfe rufen wollte, fiel ihm auf, dass sein Handy in dem dichten Wald keinen Empfang hatte. Er rannte knapp fünf Kilometer, um die Rettungskräfte zu alarmieren. Als diese schließlich zu Gianna durchgedrungen waren, atmete sie zwar noch, aber hatte bereits eine Menge Blut aus ihrer Kopfwunde verloren.

Laut einem Bericht von " Hawaii News Now " ereignete sich der traurige Unfall bereits am 23. März auf der Insel Kauai, eine der Inseln von Hawaii.

Gianna war ein aufsteigender Stern in der Sterne-Gastronomie. So war sie Chef-Konditorin in dem Sterne-Restaurant "Jeune et Jolie" in Kalifornien. Genauso wie ihren Job in der Küche liebte sie aber auch die Natur.

So sagte ihre Mutter in einem Interview zu dem Vorfall: "Sie war in der Natur. Sie war mit der Liebe ihres Lebens zusammen. Für einen kurzen Augenblick empfand sie pures Glück. Sie erlebte den schönsten Moment ihres Lebens, und das ist unbezahlbar."