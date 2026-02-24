Bluttat an Schule: Tote Killerin tauschte sich zuvor mit ChatGPT über Gewalt aus!

Ottawa (Ontario, Kanada) - Etwa zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Kanada werfen die Chatbot-Unterhaltungen der mutmaßlichen Täterin und der Umgang der Plattformbetreiber mit solchen Inhalten Fragen auf.

Anwohner umarmen sich, während sie Blumen an einer Gedenkstätte für die Opfer der Massenschießerei in Tumbler Ridge niederlegen. © Christinne Muschi/The Canadian Press/AP/dpa

Das leitende Sicherheitsteam des ChatGPT-Entwicklers OpenAI werde am Dienstag zu Gesprächen in Ottawa erwartet, sagte der kanadische Minister für Künstliche Intelligenz, Evan Solomon (57).

Zuvor war bekanntgeworden, dass OpenAI das Konto der mittlerweile toten Tatverdächtigen im Juni gesperrt hatte, weil diese den KI-Chatbot zur "Förderung gewalttätiger Aktivitäten" missbraucht habe, berichtete der Sender CBC. Die Aktivitäten des Kontos hätten die Schwelle für eine Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden aber nicht erreicht, zitierte der Sender aus einer Stellungnahme von OpenAI.

"Wir wollen ein besseres Verständnis dafür bekommen, was geschieht und wie OpenAI vorgeht", erklärte Minister Solomon.