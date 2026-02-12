Bluttat in Kanada: Transgender-Frau hat vor Amoklauf eigene Mutter und Stiefbruder getötet
Tumbler Ridge (Kanada) - Nach dem schrecklichen Amoklauf an einer Schule im kleinen kanadischen Ort Tumbler Ridge hat die Polizei die Identität der Todesschützin bekannt gegeben. Es handelt sich demnach um die Transgender-Frau Jesse Van Rootselaar (18).
So berichtete "CBC", dass die 18-Jährige vor ihrem Amoklauf an der Tumbler Ridge Secondary School bereits zu Hause ihre eigene Mutter und ihren Stiefbruder mit einer Waffe getötet haben soll.
Anschließend erschoss sie an der rund zwei Kilometer entfernten Schule sechs weitere Menschen, bevor sie die Waffe gegen sich selbst richtete und abdrückte.
Weiter heißt es in der Mitteilung, dass die 18-Jährige bereits zuvor polizeibekannt war. Immer wieder habe Jesse in der Vergangenheit aufgrund mentaler Probleme und auch wegen des Gebrauchs von Waffen Polizeieinsätze ausgelöst.
Laut Polizei wurde Jesse als Junge geboren, begann jedoch vor circa sechs Jahren, sich als Frau zu fühlen und sich auch als solche zu identifizieren. Kurze Zeit später entwickelte Jesse eine Faszination für das Jagen, Selbstversorgung und Waffen.
So schrieb ihre Mutter Jennifer Strang in einem Post auf ihrem Facebook-Profil: "Schaut euch mal den YouTube-Kanal meines ältesten Sohnes Jesse Strang an. Er postet dort über Jagen, Selbstversorgung, Waffen und andere Dinge, die er gerne macht."
Diesen Post verfasste die Mutter der späteren Todesschützin im Jahr 2021
Woher hatte die Amokschützin ihre Waffen?
Die Polizei fand während ihrer Ermittlungen in der Tumbler Ridge Secondary School gleich zwei Schusswaffen, darunter ein Gewehr und eine modifizierte Pistole. Keine der beiden Waffen war auf Jesse zugelassen.
In Kanada erlaubt es das Gesetz Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, eine Waffenbesitzkarte zu beantragen, die es ihnen ermöglicht, Schusswaffen für "genehmigte Zwecke" wie das Erlernen des Schießens und das Jagen zu erwerben.
Jesse selbst besaß ebenfalls eine solche Karte, die jedoch bereits 2024 abgelaufen ist.
