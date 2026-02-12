Bluttat in Kanada: Transgender-Frau hat vor Amoklauf eigene Mutter und Stiefbruder getötet

Tumbler Ridge (Kanada) - Nach dem schrecklichen Amoklauf an einer Schule im kleinen kanadischen Ort Tumbler Ridge hat die Polizei die Identität der Todesschützin bekannt gegeben. Es handelt sich demnach um die Transgender-Frau Jesse Van Rootselaar (18).

Die Polizei sperrte die Umgebung der Schule großräumig ab. Die Amokläuferin Jesse Van Rootselaar (18) soll bereits vor ihrer Tat auffällig gewesen sein. © Jesse Boily/The Canadian Press via AP/dpa

So berichtete "CBC", dass die 18-Jährige vor ihrem Amoklauf an der Tumbler Ridge Secondary School bereits zu Hause ihre eigene Mutter und ihren Stiefbruder mit einer Waffe getötet haben soll.

Anschließend erschoss sie an der rund zwei Kilometer entfernten Schule sechs weitere Menschen, bevor sie die Waffe gegen sich selbst richtete und abdrückte.

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass die 18-Jährige bereits zuvor polizeibekannt war. Immer wieder habe Jesse in der Vergangenheit aufgrund mentaler Probleme und auch wegen des Gebrauchs von Waffen Polizeieinsätze ausgelöst.

Laut Polizei wurde Jesse als Junge geboren, begann jedoch vor circa sechs Jahren, sich als Frau zu fühlen und sich auch als solche zu identifizieren. Kurze Zeit später entwickelte Jesse eine Faszination für das Jagen, Selbstversorgung und Waffen.

So schrieb ihre Mutter Jennifer Strang in einem Post auf ihrem Facebook-Profil: "Schaut euch mal den YouTube-Kanal meines ältesten Sohnes Jesse Strang an. Er postet dort über Jagen, Selbstversorgung, Waffen und andere Dinge, die er gerne macht."