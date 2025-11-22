Grizzly geht auf Schulkinder und Lehrer los: Elf Verletzte nach Bären-Angriff

Bella Coola (Kanada) - Es sollte ein schöner Wandertag in der Natur werden, doch dann kam alles anders als geplant. In der kanadischen Provinz British Columbia wurde eine Schulklasse von einem Grizzlybären angegriffen.

Der Grizzly kam aus dem Wald und ging unvermittelt auf die Schulkinder los. (Symbolbild) © C. Adams/Grand Teton National Park/AP/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in Bella Coola rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver, wie The Guardian berichtete.

Laut einer örtlichen Naturschutzbehörde stürmte das Tier unvermittelt aus dem Wald und griff die Gruppe an, die zu diesem Zeitpunkt gerade eine Mittagspause machte.

Die Umweltministerin der Provinz, Tamara Davidson, lobte das Eingreifen der Lehrkräfte: Mehrere von ihnen hätten "ein enormes Risiko auf sich genommen", um die Kinder zu schützen. "Sie waren gut vorbereitet und haben heldenhaft gehandelt."

Zwar konnte der Bär abgewehrt werden, dennoch kamen drei Kinder nach dem Angriff ins Krankenhaus, zwei von ihnen mit schweren Verletzungen. Auch ein Erwachsener wurde zur Behandlung nach Vancouver geflogen. Sieben weitere Betroffene konnten direkt vor Ort versorgt werden.

Laut Aussagen der Schulklasse wies der Grizzlybär bereits selbst eine Verletzung auf, bevor er aus dem Wald kam. Möglicherweise hatte er sich zuvor einen Kampf mit einem anderen Wildtier geliefert und war deshalb ungewöhnlich aggressiv.