Grizzly geht auf Schulkinder und Lehrer los: Elf Verletzte nach Bären-Angriff
Bella Coola (Kanada) - Es sollte ein schöner Wandertag in der Natur werden, doch dann kam alles anders als geplant. In der kanadischen Provinz British Columbia wurde eine Schulklasse von einem Grizzlybären angegriffen.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in Bella Coola rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver, wie The Guardian berichtete.
Laut einer örtlichen Naturschutzbehörde stürmte das Tier unvermittelt aus dem Wald und griff die Gruppe an, die zu diesem Zeitpunkt gerade eine Mittagspause machte.
Die Umweltministerin der Provinz, Tamara Davidson, lobte das Eingreifen der Lehrkräfte: Mehrere von ihnen hätten "ein enormes Risiko auf sich genommen", um die Kinder zu schützen. "Sie waren gut vorbereitet und haben heldenhaft gehandelt."
Zwar konnte der Bär abgewehrt werden, dennoch kamen drei Kinder nach dem Angriff ins Krankenhaus, zwei von ihnen mit schweren Verletzungen. Auch ein Erwachsener wurde zur Behandlung nach Vancouver geflogen. Sieben weitere Betroffene konnten direkt vor Ort versorgt werden.
Laut Aussagen der Schulklasse wies der Grizzlybär bereits selbst eine Verletzung auf, bevor er aus dem Wald kam. Möglicherweise hatte er sich zuvor einen Kampf mit einem anderen Wildtier geliefert und war deshalb ungewöhnlich aggressiv.
Suchaktion nach Grizzlybär erfolglos
Wildhüter suchten die ganze Nacht über nach dem Grizzly, bislang jedoch ohne Erfolg. "Die Situation ist äußerst gefährlich. Der Bär ist weiterhin frei unterwegs", betonte Inspektor Kevin Van Damme vom Naturschutzdienst. Man setze alles daran, das Tier aufzuspüren und zu fangen.
Van Damme, der seit fast 25 Jahren im Dienst ist, gab zu Protokoll, er habe noch nie erlebt, dass ein Bär auf diese Art und Weise eine Gruppe von Menschen attackiert.
"Das ist extrem ungewöhnlich", erklärte er. "Wir versuchen zu verstehen, warum der Grizzly so reagiert hat. Glücklicherweise waren die Lehrkräfte vorbereitet, sonst hätte es noch schlimmer ausgehen können."
Die Bevölkerung wurde aufgerufen, vorerst in ihren Häusern zu bleiben. Bella Coola, eine abgelegene Gemeinde mit rund 2100 Einwohnern, liegt mitten im sogenannten Great Bear Rainforest. Grizzlybären sind in dieser Region aufgrund der ungestörten Natur und des großen Nahrungsangebots häufig anzutreffen.
Titelfoto: C. Adams/Grand Teton National Park/AP/dpa