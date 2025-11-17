"Bin enttäuscht": Ex-Partnerin äußert sich zu den Gerüchten um Justin Trudeau und Katy Perry

Kanada - Der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (53) und Sängerin Katy Perr y (41) zeigen sich inzwischen immer häufiger zusammen in der Öffentlichkeit. Seine Ex-Frau Sophie Grégoire (510) fand ehrliche Worte über ihre Gefühle.

Justin Trudeau (53) war von November 2015 bis März 2025 der kanadische Premierminister, Sophie Grégoire (50) bis 2023 die Frau an seiner Seite. (Archivbild) © Frederic J. BROWN / AFP

Sophie Grégoire sprach offen über ihre Gefühle nach der Trennung vor rund zwei Jahren. In einem Podcast gestand die 50-Jährige: "Ich erlaube mir, enttäuscht zu sein."

In den letzten Wochen brodelte bereits die Gerüchteküche um Trudeaus neues Liebesleben. Paparazzi haben die "Dark Horse"-Interpretin und den Politiker beim Händchenhalten in Paris abgelichtet, doch eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Im Podcast "Arlene is Alone" erklärte die Kanadierin, wie sie mit den öffentlichen Auftritten ihres Ex-Mannes umgeht. Auf die Frage von Moderation Arlene Dickinson antwortete sie: "Wir sind Menschen und Dinge beeinflussen uns. Das ist normal. Aber wie du auf Dinge reagierst, ist deine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, auf die Musik statt den Lärm zu hören."



Trotzdem räumte sie ein, dass sie starke Gefühle hat. Sie erlaube sich, enttäuscht, wütend und traurig zu sein, wolle sich aber nicht in einen "Reaktionsmodus" fallen lassen. Stattdessen wolle sie bewusst selbst entscheiden, wie sie mit ihren Gefühlen umgeht.