"Bin enttäuscht": Ex-Partnerin äußert sich zu den Gerüchten um Justin Trudeau und Katy Perry
Kanada - Der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (53) und Sängerin Katy Perry (41) zeigen sich inzwischen immer häufiger zusammen in der Öffentlichkeit. Seine Ex-Frau Sophie Grégoire (510) fand ehrliche Worte über ihre Gefühle.
Sophie Grégoire sprach offen über ihre Gefühle nach der Trennung vor rund zwei Jahren. In einem Podcast gestand die 50-Jährige: "Ich erlaube mir, enttäuscht zu sein."
In den letzten Wochen brodelte bereits die Gerüchteküche um Trudeaus neues Liebesleben. Paparazzi haben die "Dark Horse"-Interpretin und den Politiker beim Händchenhalten in Paris abgelichtet, doch eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.
Im Podcast "Arlene is Alone" erklärte die Kanadierin, wie sie mit den öffentlichen Auftritten ihres Ex-Mannes umgeht. Auf die Frage von Moderation Arlene Dickinson antwortete sie: "Wir sind Menschen und Dinge beeinflussen uns. Das ist normal. Aber wie du auf Dinge reagierst, ist deine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, auf die Musik statt den Lärm zu hören."
Trotzdem räumte sie ein, dass sie starke Gefühle hat. Sie erlaube sich, enttäuscht, wütend und traurig zu sein, wolle sich aber nicht in einen "Reaktionsmodus" fallen lassen. Stattdessen wolle sie bewusst selbst entscheiden, wie sie mit ihren Gefühlen umgeht.
Grégoire: "Ich lebe mein Leben"
"Ich lebe mein Leben und bin dabei glücklich. Er lebt sein Leben und ist glücklich. Und es ist okay, zu reagieren", sagte Grégoire. Sie betonte, dass es in Ordnung sei, Emotionen zuzulassen, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen.
Trudeau und Grégoire trennten sich Sommer 2023 nach 18 Jahren Ehe. Gemeinsam haben sie drei Kinder.
Titelfoto: Bildmontage: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Foto von FREDERIC J. BROWN / AFP