Unglaublicher Unfall: Motorrad fliegt meterhoch und bleibt an Ampel hängen
British Columbia (Kanada) - Ein spektakulärer Unfall in Kanada sorgt derzeit für Aufsehen: Nach einem heftigen Crash zwischen einem Motorrad und einem Auto blieb das Bike plötzlich mehrere Meter über der Straße an einer Verkehrsampel hängen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag an einer Kreuzung nahe der Grenze zwischen Surrey und Delta in der kanadischen Provinz British Columbia, wie CBC berichtet.
Laut Polizei kollidierte das Motorrad gegen 15 Uhr mit einem Auto. Während der Autofahrer unverletzt blieb, erlitt der Biker schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.
Besonders schockierend: Das Motorrad wurde bei der Wucht des Aufpralls offenbar regelrecht in die Luft katapultiert und verfing sich in einem Ampelmast über der Kreuzung.
Bilder der Szene verbreiteten sich anschließend schnell in den sozialen Medien.
Einsatzkräfte entfernten das Motorrad später aus der Ampelanlage
"So etwas habe ich noch nie gesehen, das ist wie im Kino", berichtete Anwohner William Chan, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, gegenüber CBC.
Erst habe er nur das beschädigte Auto gesehen, dann blickte er nach oben und entdeckte das Motorrad hoch über der Kreuzung.
Die Polizei sperrte die wichtige Verkehrsader stundenlang komplett ab. Feuerwehr und Rettungskräfte mussten die Unfallstelle sichern und das Motorrad von der Ampelanlage entfernen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/X/@sarbrajskahlon