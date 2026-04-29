Plötzlich war Christine weg! Frau vor ihrer Haustür von Loch verschluckt

Winnipeg (Kanada) - So hatte sich Christine Keilback das Ende ihres Kino-Abends mit Freunden aber nicht vorgestellt. Als die Kanadierin vor ihrem Zuhause in Winnipeg abgesetzt wurde, tat sich unter ihr plötzlich der Boden auf. Ganze 40 Minuten saß sie in dem Loch fest, ehe sie gerettet wird.

Christine Keilback aus Kanada nahm den Sturz mit Humor. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Christine Keilback

Christines Freunde Lynda und Jeff Regan setzten sie am Samstag gegen 21 Uhr (Ortszeit) in der Lipton Street ab, sie machte einige Schritte auf ihr Haus zu und plötzlich war sie weg.

Wie sie gegenüber CBC News erzählt, dachten ihre Freunde zunächst, sie sei einfach gestolpert und hingefallen. "Als sie herumkamen, waren sie ziemlich überrascht, meinen Kopf und meine Schultern knapp über dem Boden zu sehen."

An den Sturz erinnere sich Christine nicht mehr. Alles, was sie wüsste, sei, dass der Boden ziemlich schnell nachgegeben habe. Freund Jeff reagierte blitzschnell, holte einen Besen und eine Schaufel, damit sich Christine an den Werkzeugen festhalten konnte, um nicht weiter hineinzurutschen.

Die Kanadierin versuchte sich einige Male selbst herauszustemmen. Doch jeder Halt, den sie fand, brach zusammen. Der Freundesgruppe blieb nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen.