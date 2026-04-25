Massaker an Schule mit acht Toten: OpenAI-Boss entschuldigt sich

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Der ChatGPT-Betreiber sperrte die mutmaßliche spätere Täterin wegen Gewaltfantasien aus - alarmierte aber keine Behörden. Nun folgt eine Entschuldigung.

Von Anne Pollmann, Denise Sternberg

Ottawa (Kanada) - Zweieinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Kanada hat sich OpenAI-Chef Sam Altman (41) dafür entschuldigt, dass der ChatGPT-Betreiber Sicherheitsbehörden nicht über verdächtige KI-Chats der mutmaßlichen späteren Täterin unterrichtet hatte.

OpenAI-Chef Sam Altman (41) hat sich nach dem Massaker in einer kanadischen Schule entschuldigt. (Archivfoto)
OpenAI-Chef Sam Altman (41) hat sich nach dem Massaker in einer kanadischen Schule entschuldigt. (Archivfoto)  © Sebastian Gollnow/dpa

"Das tut mir zutiefst leid", schrieb Altman in einem Brief an die Bewohner der Stadt Tumbler Ridge.

Die 18-jährige Tatverdächtige soll am 10. Februar im westkanadischen Ort Tumbler Ridge acht Menschen getötet haben, sechs davon in einer Schule. Unter den Opfern waren Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie die Mutter und der Stiefbruder der mutmaßlichen Schützin, die sich anschließend selbst tötete.

OpenAI hatte einen Account der mutmaßlichen Täterin im vergangenen Juni gesperrt, nachdem automatisierten Überwachungssystemen in den Unterhaltungen von ihr entworfene Szenarien mit Waffengewalt aufgefallen waren.

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Das Unternehmen hielt einen Hinweis an die Behörden jedoch nicht für nötig. Nach der Tat entdeckte OpenAI einen weiteren ChatGPT-Account der mutmaßlichen Schützin.

OpenAI wolle Wege finden, solche Tragödien zu verhindern

Februar 2026: Menschen nehmen an einer Mahnwache zu Ehren der Opfer einer Schießerei teil.
Februar 2026: Menschen nehmen an einer Mahnwache zu Ehren der Opfer einer Schießerei teil.  © Brandon Bell/The Canadian Press/AP/dpa

Altman versicherte in dem Brief, dass OpenAI Wege finden wolle, "solche Tragödien" in der Zukunft zu verhindern. Das Schreiben wurde von der örtlichen Nachrichten-Webseite "Tumbler RidgeLines" veröffentlicht, OpenAI bestätigte die Echtheit des Dokuments.

Laut Polizei war bekannt, dass die Verdächtige psychische Probleme hatte. Nach Angaben der Ermittler war sie bei der Geburt als männlich registriert worden. Die Transition zur Frau habe Jahre vor der Tat begonnen, hieß es kurz nach den tödlichen Schüssen.

Titelfoto: Fotomontage: Sebastian Gollnow/dpa//Brandon Bell/The Canadian Press/AP/dpa

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