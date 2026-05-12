Unglaublicher Unfall: Motorrad fliegt meterhoch und bleibt an Ampel hängen

British Columbia (Kanada) - Ein spektakulärer Unfall in Kanada sorgt derzeit für Aufsehen: Nach einem heftigen Crash zwischen einem Motorrad und einem Auto blieb das Bike plötzlich mehrere Meter über der Straße an einer Verkehrsampel hängen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem heftigen Zusammenstoß blieb das Motorrad mehrere Meter über der Kreuzung an einer Verkehrsampel hängen. © Screenshot/X/@sarbrajskahlon

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag an einer Kreuzung nahe der Grenze zwischen Surrey und Delta in der kanadischen Provinz British Columbia, wie CBC berichtet.

Laut Polizei kollidierte das Motorrad gegen 15 Uhr mit einem Auto. Während der Autofahrer unverletzt blieb, erlitt der Biker schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Besonders schockierend: Das Motorrad wurde bei der Wucht des Aufpralls offenbar regelrecht in die Luft katapultiert und verfing sich in einem Ampelmast über der Kreuzung.

Bilder der Szene verbreiteten sich anschließend schnell in den sozialen Medien.