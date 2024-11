Verrückter Zufall! Tochter liest Brief, den Mama vor 26 Jahren in den See geworfen hat!

Kanada - Jeder kennt es: Als Kind schreibt man einen Brief, steckt ihn in eine Flasche und wirft diese in ein Gewässer. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Flaschenpost findet, ist gering – allerdings nicht für eine Frau aus Kanada !

Mackenzie Van Eyk (zweite von r.) mit ihren beiden Kindern und dem pensionierten Lehrer Roland St. Pierre (l.). © Screenshot/Facebook/Windsor-Essex Catholic District School Board

Im Jahr 1998, als Makenzie Van Eyk in der vierten Klasse war, machte sie bei einem Schulprojekt mit. Dabei sollte sie eine Notiz über die Wasserqualität in großen Seen schreiben, die in eine Flasche stecken und diese in einen See in Windsor, Kanada, werfen.

Wie die Schule berichtete, fand fast drei Jahrzehnte später ein Kind, welches dieselbe Einrichtung besucht, die Flaschenpost, als es mit seiner Großmutter an besagtem See spazieren ging.

"Dieser Brief kommt von Makenzie Morris, und ich gehe auf die St. John the Baptist School. Ich bin in der vierten Klasse bei Mr. St. Pierre", stand in der Nachricht. Das Kind war verblüfft und nahm den Brief mit in die Schule, um ihn einer Lehrerin zu zeigen.

Als diese die Notiz der aktuellen vierten Klasse vorlas, konnte ein kleines Mädchen seinen Ohren kaum trauen.