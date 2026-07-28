28.07.2026 18:16 Kapitän fischt Flaschenpost aus dem Meer: Die Botschaft lässt ihm keine Wahl

Bootskapitän Jordan Truchan fand eine Flaschenpost im Süden der USA. Darin steckte nicht nur ein Zettel, sondern auch die Asche einer toten Frau.

Von Marcus Scholz

Florida (USA) - Eine Flaschenpost zu finden, ist immer etwas Besonderes - selbst für einen erfahrenen Bootskapitän wie Jordan Truchan. Sein Fund enthielt aber nicht nur eine Nachricht, sondern brachte den US-Amerikaner auch mit einer Frau zusammen …

Diese Flaschenpost enthielt nicht nur eine Botschaft, sondern auch die Asche einer verstorbenen Frau. © Screenshots/Instagram/yachtcaptain ... oder besser gesagt: mit deren verbrannten Überresten! Kapitän Truchan filmte und veröffentlichte bei Instagram, wie ein Crew-Mitglied die Flasche aus dem Wasser rund um die Florida Keys im Süden der USA fischte. Weil der Mann mit seinen Fingern nicht an den Inhalt kam, griff er zur Zange und zog einen schneeweißen Zettel heraus. "Wir waren alle sofort aufgeregt", erzählte Truchan kürzlich im Gespräch mit 7News Miami. Aus aller Welt Saugroboter explodiert und entstellt jungen Mann völlig: Nun meldet sich seine Mutter zu Wort Mit der Botschaft auf dem Stück Papier hatte aber niemand gerechnet! "Das ist unsere Mama. Werft sie bitte wieder zurück ins Meer - sie ist auf einer Reise um die Welt. Danke, Stacy & Jody", stand darauf geschrieben. Truchan und seine Crew hatten tatsächlich die Asche einer Toten aus dem Meer gefischt.

Kapitän Jordan Truchan filmte den Flaschenpost-Moment

Absenderin und Finder der Flaschenpost wurden vereint