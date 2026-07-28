Was eine junge Frau über ihren Freund erfährt, versetzt Millionen Menschen in Schockstarre
USA - Der jungen US-Amerikanerin Olivia folgen nur rund 7000 Menschen bei TikTok. Zwei ihrer Videos gingen allerdings viral und ließen ihre Follower geschockt zurück.
Darin offenbarte Oli, dass ihr Freund sie nach vier Jahren Beziehung dermaßen verarscht hat, dass sie die Reißleine ziehen musste. Natürlich war eine andere Frau im Spiel.
Ihr Ex bandelte aber nicht bei irgendwem an, sondern beließ die neue Liebe in der eigenen Familie. Der 27-Jährige machte mit seiner Nichte rum - die war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 17 Jahre alt.
Einen Verdacht habe Oli schon länger gehegt, eine Kreuzfahrt brachte das Fass dann zum Überlaufen. Auf dem Handy ihres Ex-Freundes sammelten sich 20 Anrufe innerhalb von fünf Minuten. Erklären wollte er sich nicht, habe Oli stattdessen gedroht - erst verbal, dann angeblich mit Schlägen.
Für die US-Amerikanerin war die Beziehung spätestens jetzt vorbei. Küsse oder gemeinsames Essen seien für die übrigen vier Tage auf dem Schiff tabu gewesen.
Olivia teilte ihre Geschichte bei TikTok
Familie der 17-Jährigen reagiert grundlegend verschieden auf Beziehung zu ihrem Onkel
Wieder daheim angekommen, knöpfte sich Oli ihren Ex ein weiteres Mal vor, wollte alles ganz genau wissen. Ihre einstige Liebe habe dabei "auf das Leben seiner ungeborenen Neffen" geschworen, dass nichts mit seiner minderjährigen Nichte laufen würde, und soll die 17-Jährige sogar als "geistig gestört" bezeichnet haben.
Oli glaubte ihm kein Wort, kontaktierte online seine Familie und bekam offenbart, dass er mit der Jugendlichen verlobt sein soll. Die 17-Jährige selbst habe ihr sogar anzügliche Chats weitergeleitet.
Aufgebracht kontaktierte Oli den Vater des Mädchens. Der habe ihren Schilderungen nach wütend reagiert und angekündigt, den Onkel seiner Tochter "zur Rechenschaft ziehen" zu wollen. Die Mutter der 17-Jährigen soll derweil komplett anders reagiert und geäußert haben, dass "Gott die Beziehung so bestimmt" habe.
Oli hofft nun, dass andere durch ihre verrückte Geschichte Warnsignale früher erkennen und ihnen solch ein Schicksal erspart bleibt.
Titelfoto: Montage: Screenshot/TikTok/oliviaakayee, 123RF/lightfieldstudios