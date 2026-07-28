Saugroboter explodiert und entstellt jungen Mann völlig: Nun meldet sich seine Mutter zu Wort

Brabham (Australien) - Nachdem die Explosion eines Saugroboters das Leben des 25-jährigen Lachie Perrem völlig auf den Kopf gestellt hatte, meldete sich seine Mutter rund drei Wochen nach dem Unglück zu Wort und gab ein Update zur Gesundheit ihres Sohnes.

Über 75 Prozent des Körpers von Australier Lachie Perrem (25) verbrannten infolge einer Explosion. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Fiona Perrem

Anstatt seine Hochzeit zu planen, musste der junge Australier Anfang Juli völlig entstellt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Saugroboter war in der Nähe des Mannes explodiert und verbrannte 75 Prozent seiner gesamten Haut.

"Er wurde zum dritten Mal operiert, dabei wurden erneut Wundreinigungen sowie Hauttransplantationen an seinen Fingern, dem linken Ellbogen und dem Oberkörper vorgenommen", schrieb seine Familie auf der Spendenseite GoFundMe.

Für Lachie und seine Angehörigen folgte in den vergangenen Tagen ein ganz besonderer Meilenstein: Er konnte für eine kurze Zeit in den Innenhof des Krankenhauses. Seit seiner Einlieferung am 2. Juli verbrachte der Australier jede einzelne Minute in seinem Patientenzimmer - fernab von frischer Luft und zwitschernden Vögeln.

"Lachie macht Tag für Tag weitere Fortschritte. Wir wissen, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, sind aber unendlich dankbar für jede seiner Verbesserung", berichteten Angehörige.