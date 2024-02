Keine Lust auf Entzug! Knapp 200 Drogensüchtige aus Klinik ausgebrochen

Vietnam - Nach einem Streit ergriffen knapp 200 Drogensüchtige die Flucht aus einer staatlichen Entzugsklinik in Vietnam.

Aus dieser Anlage flohen die Drogenabhängigen. © Screenshot/Facebook/Polizei Vietnam

Wie die Polizeizeitung "Cong An Nhan Dan" berichtete, brach am Samstag gegen 18 Uhr das Chaos aus. Die Patienten sollen aus ihren Zimmern entkommen sein, hätten dann das Klinikpersonal überrannt und seien über einen Zaun in die Freiheit geklettert.

Einige zwängten sich durch ein Loch im Haupttor der Einrichtung nach draußen.

Danach nahmen die Süchtigen in sämtliche Himmelsrichtungen Reißaus und flohen über schmale Straßen in angrenzende Reisfelder.

Bis Montag konnte knapp die Hälfte der Flüchtigen gefasst werden. Die Suche nach den übrigen Ausbrechern dauere an.