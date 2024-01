Kellnerinnen bringen Hobby-Radfahrern Rechnung: Was dann passiert, können sie kam glauben

Massachusetts (USA) - Eine Gruppe Hobby-Radfahrer versüßte zwei Kellnerinnen den Start ins neue Jahr. "So etwas erwartet man nie. Niemals", sagte eine der glücklichen Frauen.

Eine Gruppe US-Amerikaner ist schon länger auf dem Sattel unterwegs und trifft sich regelmäßig zu virtuellen Trainingseinheiten. Ja, das ist mit so einem neumodischen Gerät möglich. Einmal im Jahr kommt die Radler-Truppe zusammen, um gemeinsam zu essen und jemandem etwas Gutes zu tun. Anfang dieses Jahres hat es zwei Kellnerinnen im US-Bundesstaat Massachusetts "erwischt".

Die Peloton-Gruppe "Wicked Smaht Zone" freute sich über ein leckeres Frühstück und über strahlende Augen ihrer Kellnerinnen. © Screenshot/X/@JV1734

Aber warum eigentlich das Ganze? Josh Vernon, Gründer der Peloton-Truppe, sagte, dass die Mitglieder mehr tun wollten, als nur virtuell zusammenzufahren. "Tu Gutes bei der Arbeit, tu Gutes in der Schule, tu Gutes in der Ausbildung, aber geh noch einen Schritt weiter, indem du deiner Gemeinschaft etwas zurückgibst", sagte Vernon.

Jedes Jahr würde sich ein Großteil der Hobby-Radler an der Spendenaktion beteiligen. Einige überweisen auch Geld, ohne beim alljährlichen Essen dabei zu sein. In diesem Jahr seien bereits mehr als 130 Spenden eingegangen, bevor die Truppe das Restaurant überhaupt betreten hatte, so Vernon.

Die Kellnerinnen Boiardi und Zan wollen das unerwartete Glück nun auch mit ihren Kollegen teilen. Insbesondere mit denen, die nicht direkt am Kunden, sondern eher im Hintergrund arbeiten.

Denn die seien das wichtigste Zahnrad im gesamten Kreislauf des Teams, so die beiden Glückspilze.