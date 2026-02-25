Kind an seltener Krankheit gestorben: Kurz darauf kriegt auch Bruder die Schock-Diagnose

Michigan (USA) - Einer Mutter aus den USA passierte wohl das Schlimmste, was man sich vorstellen kann: Ihr Sohn starb an einer seltenen Krankheit - nun hat die Erkrankung ein weiteres Familienmitglied getroffen.

Azeza Kashams Sohn Gigi (16) ist mit der tödlichen Lafora-Krankheit diagnostiziert worden. © GoFundMe/Joshua Liljenquist

Im Leben von Azeza Kasham spielt sich der größte Albtraum ab. 2019 verlor sie ihren Sohn Hiatham an die Lafora-Krankheit - eine äußerst seltene Nervenkrankheit. Die Betroffenen leiden unter Epilepsie-Anfällen, Muskelzuckungen und dem raschen Verlust von körperlichen Fähigkeiten.

Nur zehn Tage nach diesem schweren Schicksalsschlag kam die nächste schlimme Nachricht: Auch bei ihrem jüngeren Sohn Gigi wurde Lafora diagnostiziert, erklärte sie gegenüber Fox 2. Laut People ist nur etwa eine von zehn Millionen Personen davon betroffen.

Die Krankheit tritt meistens mit den ersten Symptomen im Jugendalter auf und verläuft selbst mit Behandlung tödlich. Azeza und ihr Ehemann Elayyan trugen beide das Gen unwissentlich in sich. Das Paar hat noch zwei weitere Kinder.

"Ich denke oft darüber nach, dass dies eine der schlimmsten Krankheiten ist, die man haben kann", erklärte Dr. Nancy McNamara, Leiterin der Abteilung für Pädiatrische Neurologie bei Corewell Health.

Die vierfache Mutter berichtete, dass sie gezwungen sei, das Leiden ihres Sohnes mit anzusehen. "Diese Krankheit raubt ihm Stück für Stück das Leben", sagte sie. "Am Ende werde ich ihn verlieren."