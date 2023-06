Klimaanlage funktioniert nicht: Vier Menschen sterben Hitzetod in Krankenhaus

Islamabad - Hätte ihr Tod verhindert werden können? Pakistan wurde zuletzt von einer bedrohlichen Hitzewelle heimgesucht: In der Notaufnahme eines staatlichen Krankenhauses in der Hauptstadt kamen in den letzten Tagen insgesamt vier Patienten ums Leben, mutmaßlich aufgrund fehlender Klimatisierung!

Die hohen Temperaturen in der Klinik machten es den Menschen nahezu unmöglich, zu atmen. (Symbolbild) © B.K. Bangash/AP/dpa

Wie Dawn berichtet, behaupten örtliche Ärzte, dass ihre Patienten mit unterschiedlichen Gesundheitsproblemen in die Klinik eingeliefert wurden. Jedoch verstarben sie später aufgrund der Extrem-Temperaturen.

Ein Mediziner sagte der Zeitung: "Ich glaube, dass alle vier hätten überleben können, wenn die Klimaanlage des Krankenhauses funktionsfähig gewesen wäre. Aufgrund der drückenden Hitze war es den Patienten nahezu unmöglich zu atmen."

Aufgrund der schweren Hitze war es auch dem restlichen Personal nicht möglich, in der Notaufnahme ihre wichtige Arbeit zu verrichten:

"Derzeit kann selbst ein gesunder Mensch keine Stunde in der Notaufnahme verbringen. Man sollte sich vorstellen, wie die Situation der Patienten wäre."

Deshalb organisierten Krankenhausärzte am gestrigen Samstag sogar Proteste, um auf die fehlende Abkühlung in dem größten Krankenhaus der Stadt aufmerksam zu machen. Jetzt will sich die Geschäftsleitung so schnell es geht um das Problem kümmern.