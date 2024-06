"Körper sollen wackeln" - Body-Positivity-Model lässt die Hüllen fallen

Sydney - Schlank sein um jeden Preis? So eine Denkweise passt nicht zum Leben von Ariella Nyssa. Denn die Body-Positivity-Influencerin weiß, dass Schön-sein mehr mit dem Selbstbewusstsein als mit dem Gewicht zu tun hat. Auf Instagram zeigt sie nun einmal mehr extra viel Haut - und richtete dabei eine Message an ihre Follower.

Ariella Nyssa fühlt sich wohl in ihrem Körper. © Montage: Instagram/ariellanyssa

Auf Insta folgen der australischen Schönheit mehr als 727.000 User! Regelmäßig werden diese von Ariella darüber belehrt, was es bedeutet, den eigenen Körper zu lieben - auch oder erst recht, wenn man ein paar zusätzliche Kilo auf den Rippen hat.

In ihrem neusten Post ist sie dabei zu sehen, wie sie einen Sandweg in Richtung eines paradiesischen Strandes entlang läuft. Wie so oft in ihren Fotos und Videos zeigt die Influencerin dabei viel nackte Haut.

Beinahe Hüllen-los geht sie vor der Kamera daher, setzt ihren Körper dabei gekonnt in Szene. In Zeitlupe wird jede von Ariellas Rundungen besonders betont.

Zu dem Clip schrieb die Australierin am Montag: "Das ist eure freundliche Erinnerung, das Körper zum Wackeln da sind". In den Kommentaren wird sie dafür mit Bewunderung überschüttet.