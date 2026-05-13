Krasse Verwandlung: So sieht die Ex-Frau von Rapper Eminem nicht mehr aus

Michigan (USA) - Kim Scott (51), zweifache Ex-Frau von Rap-Superstar Eminem (53), hat nicht nur ein Tattoo, sondern auch mächtig Ärger am Hals. Die 51-Jährige soll im Suff gegen einen Pickup gefahren und vom Unfallort geflohen sein. Das Leben scheint ihr übel mitgespielt zu haben.

Im Vergleich zu früheren Zeiten ist Kim Scott heute kaum noch wiederzuerkennen. © Macomb County Prosecutor's Office

Der Vorfall ereignete sich bereits im Februar, am vergangenen Montag plädierte Scott vor Gericht für nicht schuldig. Ihr wird vorgeworfen, unter Alkoholeinfluss in ihren Range Rover gestiegen, mit voller Wucht gegen einen geparkten Dodge Ram gefahren und dann abgehauen zu sein.

Laut TMZ rief ein Nachbar, der alles mit angesehen hatte, die Polizei, lotste die Beamten zu Scotts Haus ganz in der Nähe. Wie sich herausstellte, war die 51-Jährige auch noch ins eigene Garagentor gebrettert.

Den Polizisten soll sie mit den Worten "Ich weiß, worum es hier geht" begegnet sein. Ihr Begründung für den Crash: Scott habe einem anderen Auto ausweichen müssen. Nebenbei erwähnte sie, zwei Margaritas intus zu haben. Ein Alkoholtest ergab 0,79 Promille.

Wegen Fahrerflucht und Trunkenheit klickten die Handschellen. Im Auto der US-Amerikanerin fanden die Beamten noch eine kleine Flasche Whisky.