Seniorin (†88) verliert Kontrolle über E-Mobil und stürzt von Kreuzfahrtschiff

Bahamas - Eine 88-jährige Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes verlor während der Ausfahrt mit ihrem Elektromobil an Deck die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte ins Wasser. Die Seniorin verstarb wenig später.

Eine 88-Jährige stürzte von Bord eines Kreuzfahrtschiffes und starb. (Symbolfoto) © Daniel SLIM / AFP

Wie "Mirror" berichtet, lag das Schiff "Carnival Celebration" am vergangenen Samstagmittag (Ortszeit) vor den Bahamas vor Anker, als sich die Tragödie ereignete.

Ein Sprecher der Kreuzfahrtlinie "Carnival Cruise Line" bestätigte, dass die 88-jährige US-Amerikanerin kurz nach 12 Uhr mittags mit ihrem Seniorenmobil vom Pier aus ins Wasser gestürzt war.

Crewmitglieder zogen die Seniorin aus dem Wasser und versuchten sie wiederzubeleben - doch ohne Erfolg. Laut der Royal Bahamas Police Force soll sich die Frau bei dem Sturz den Kopf am Rumpf des Schiffes angeschlagen haben.

"Trotz der Bemühungen, ihr Leben zu retten, erlag sie später ihren Verletzungen und wurde von einem örtlichen Arzt für tot erklärt", erklärte ein Polizeisprecher. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.