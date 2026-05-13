Seniorin (†88) verliert Kontrolle über E-Mobil und stürzt von Kreuzfahrtschiff
Bahamas - Eine 88-jährige Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes verlor während der Ausfahrt mit ihrem Elektromobil an Deck die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte ins Wasser. Die Seniorin verstarb wenig später.
Wie "Mirror" berichtet, lag das Schiff "Carnival Celebration" am vergangenen Samstagmittag (Ortszeit) vor den Bahamas vor Anker, als sich die Tragödie ereignete.
Ein Sprecher der Kreuzfahrtlinie "Carnival Cruise Line" bestätigte, dass die 88-jährige US-Amerikanerin kurz nach 12 Uhr mittags mit ihrem Seniorenmobil vom Pier aus ins Wasser gestürzt war.
Crewmitglieder zogen die Seniorin aus dem Wasser und versuchten sie wiederzubeleben - doch ohne Erfolg. Laut der Royal Bahamas Police Force soll sich die Frau bei dem Sturz den Kopf am Rumpf des Schiffes angeschlagen haben.
"Trotz der Bemühungen, ihr Leben zu retten, erlag sie später ihren Verletzungen und wurde von einem örtlichen Arzt für tot erklärt", erklärte ein Polizeisprecher. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.
Sturz von Kreuzfahrtschiff: 88-Jährige soll medizinischen Notfall erlitten haben
Zwei Passagiere, die Zeugen des Unglücks wurden, erklärten, dass die 88-Jährige mutmaßlich einen Herzinfarkt erlitt, ehe sie die Kontrolle über ihr E-Mobil verlor.
"Sie erlitt einen Herzinfarkt, fuhr mit dem Roller davon und schlug sich den Kopf ziemlich heftig an", so einer der Augenzeugen. Der Mann der Verunglückten hätte noch versucht, ihr zu Hilfe zu eilen, wobei er sich noch selbst verletzt haben soll.
Titelfoto: Bildmontage: DANIEL SLIM / AFP / 123rf/ janicec1990