Krise in Bolivien: Sturz der Regierung gescheitert! General festgenommen

La Paz (Bolivien) - Soldaten stürmen den zentralen Platz von La Paz, gepanzerte Fahrzeuge rammen die Tore des Regierungspalastes: Bolivien steht einige Stunden am Rande einer Staatskrise, doch dann wird der Anführer der Putschisten festgenommen - die Truppen ziehen sich zurück.

Putsch gescheitert! Militärpolizei blockiert den Zugang zur Plaza Murillo in La Paz. © Juan Karita/AP/dpa

Nach dem versuchten Staatsstreich in dem Andenland sei Heereschef General Juan José Zúñiga Macías am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) in La Paz festgesetzt worden, berichteten örtliche Medien übereinstimmend.

Die Generalstaatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen den Offizier und seine Mitverschwörer ein. Zúñiga werde Terrorismus und bewaffneter Aufstand gegen die Sicherheit und Souveränität des Staates vorgeworfen.

Staatschef Luis Arce (60) und der abtrünnige General standen sich kurz zuvor auf den Fluren des Regierungspalastes Quemado Auge in Auge gegenüber. "Ziehen Sie alle Soldaten zurück. Das ist ein Befehl", rief der Präsident. "Werden Sie mir nicht gehorchen?"

Kurz nach dem Schlagabtausch enthob er den Heereschef seines Amtes und tauschte die gesamte Führungsriege der Streitkräfte aus.