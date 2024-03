Leben und Tod statt Party und Spaß: Was diese Studenten tun, geht ans Herz

Georgia (USA) - Fünf College-Studentinnen waren auf dem Weg, um am St. Patrick's Day einen draufzumachen, als ihr Roadtrip unterbrochen wurde. Statt um Party und Spaß ging es plötzlich um Leben und Tod.

In dem von Bäumen und Gestrüpp umgebenen Teich kämpften eine Mutter und ihre beiden Kinder gegen das Ertrinken. Die Mutter habe sich selbst aus dem sinkenden Auto befreien können, die Kinder im hinteren Teil des Minivans waren gefangen.

"Ich wusste in dem Moment auch, dass ich nicht mit mir selbst hätte leben können, wenn ich nicht eingeschritten wäre", sagte sie.

"Wir hielten superschnell an, drehten um, fuhren den Hügel hinunter zu dieser Bootsrampe - und dann sahen wir diesen weißen Minivan unter Wasser", sagte Molly McCollum gegenüber Fox News . Geschockt, aber sich im Klaren darüber, was zu tun war, sprangen zwei der Studentinnen aus ihrem Wagen und ins Wasser. Sie wollten helfen. Darunter auch Molly.

Die jungen Frauen fuhren gerade durch den kleinen Bezirk Burke County im US-Bundesstaat Georgia , näherten sich einer Brücke, sahen dann eine Staubwolke und eine Art weißen Blitz vor sich. Was danach passierte, werden Eleanor, Kaitlyn, Clarke, Jane und Molly wohl nie wieder in ihrem Leben vergessen.

Nur noch ein Stück des Minivans schaute aus dem Wasser. Der Rest ging einfach unter. © Screenshot/Facebook/Sardis Police Department

Molly sagte, dass eines der Kids mehrere Minuten unter Wasser gewesen sei. Mit vereinten Kräften habe man beide schließlich retten und an Land bringen können. Ein etwa vier Jahre alter Junge habe wiederbelebt werden müssen.

Innerhalb einer Minute sei der kleine Kerl aber zu Bewusstsein gekommen, danach konnte ihn seine Mutter in ihre Arme schließen. "Wir sahen uns alle nur an und fingen sofort an zu schluchzen", sagte Clarke Jones, eine der Heldinnen.

Rettungskräfte brachten die kleine Familie schließlich in ein Krankenhaus. Nach einem Tag konnten Mutter und Kinder wieder nach Hause gehen.

Eleanor, Kaitlyn, Clarke, Jane und Molly wurden derweil von ihrer Uni ausgezeichnet. "Ich bin so stolz auf diese heldenhaften Studenten und ihren beispielhaften Akt von Mut und Teamwork", sagte Jere W. Morehead, Präsident der University of Georgia.