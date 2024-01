Lebendig eingesperrt: Stadt lässt Wohnhaus mit Brettern vernageln

Die Stadtverwaltung ließ Fenster und Türen mit Brettern vernageln. © Screenshot/TikTok/bigbootybella52

Zahlreiche Medien berichteten darüber, auf der Social-Media-Plattform TikTok wurden Videos millionenfach angeklickt. Das Schicksal der Bewohner aus der Kleinstadt Harvey lässt keinen kalt. Vor allem nicht zur aktuellen Jahreszeit.

Aufnahmen zeigen ein Gebäude, das von oben bis unten mit Brettern bedeckt ist. Was viele nicht wussten: In den mehr als 30 Wohneinheiten leben Menschen! Wie die New York Post berichtet, sollen noch mindestens fünf Familien in dem Komplex ihr Zuhause haben.

Schnell machten Gerüchte die Runde, dass die Bewohner aus ihren vier Wänden vertrieben werden sollen. Doch die Stadt Harvey hielt auf Facebook dagegen.

"Entgegen den jüngsten Behauptungen hat die Stadt niemanden aus diesen Häusern vertrieben, sondern mit den Eigentümern über den unsicheren Zustand der Gebäude kommuniziert", so die Stadtverwaltung.