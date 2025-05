Lehrer eilt zu vermeintlicher Prügelei: Was dann passiert, rührt so viel zu Tränen

Trujillo (Peru) - In einem Klassenzimmer in Peru herrscht plötzlich Aufregung: Die Schüler haben sich in einer Ecke versammelt und es wird laut geschrien. Lehrer Herber Diaz, der eine Prügelei oder ähnlich Schlimmes befürchtet, eilt sofort zu seinen Schützlingen. Was dann aber im Getümmel auf ihn wartet, soll ihn schließlich zu Tränen rühren.