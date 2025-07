Schreckliche Explosion zerstörte ihr Gesicht: So sieht die junge Frau sechs Jahre später aus

USA - Eine junge US-Amerikanerin war nach einer schrecklichen Explosion an einer Tankstelle komplett entstellt. Nun, fast sechs Jahre später, zeigt sie ihr Gesicht.

Abigail Alexander (23) erlitt durch die Explosion schwerste Verbrennungen am Körper. © Bildmontage: Screenshot/Reddit/abbeyiskewl2

Abigail Alexander war gerade einmal 18 Jahre alt, als sich ihr Leben für immer veränderte.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Zoe Eleftheriou (damals 22) unterrichtete sie 2019 in Thailand und war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sie in einen gigantischen Feuerball an einer Tankstelle gerieten.

Wie Daily Mail berichtet, war ein Tanklaster in Flammen aufgegangen und hatte die Explosion ausgelöst.

Abigail erlitt dabei schwerste Verbrennungen am Körper und wurde kurz darauf auch noch von einem Auto überrollt.