Liebe Geste endete im Knast! Brite hilft Kindern und wird verhaftet

Marrakesch (Marokko) - Eine liebe Geste endet im Gefängnis: Nachdem ein Brite gefilmt hatte, wie er Kindern eine Freude machte, wurde er verhaftet.

Sam Rushton (20) machte mit seinen Bruder Urlaub in Marrakesch, als er verhaftet wurde. © Instagram/samuel.rushton

Anfang März machte der 20-jährige Brite Sam Rushton mit seinem Bruder Urlaub in Marrakesch, Marokko. Bei einem Spaziergang durch die Straßen sah er zwei 15-jährige Teenager, die nach Geld bettelten, wie die Daily Mail berichtet.

Sam, der als Pfleger arbeitete, und die Jungs begannen ein Gespräch - zum Schluss fragte er, ob er den beiden etwas aus einem Geschäft kaufen solle. Der eine suchte sich Milchpulver aus, der andere Speiseöl.

Die Mutter des Helfenden erklärte: "Diese Begegnung muss Sam den ganzen Tag beschäftigt haben, denn später rief er mich an und sagte: 'Mama, welche 15-Jährigen wählen denn Milchpulver und Speiseöl?'"

Der Brite entschied sich, einen kleinen Spendenaufruf via Social Media zu machen, um den Kindern auf der Straße noch mehr notwendige Dinge zu besorgen.

Da einiges an Geld zusammenkam, entschied sich Sam, sich beim Kaufen und Verteilen der Sachen zu filmen - schließlich wollte er nicht, dass andere dachten, er hätte sich damit selbst vergnügt.