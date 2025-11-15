Lifehacks für einen garantiert sicheren Urlaub gefällig? Diese Frau weiß, wie es geht

New York City (USA) - Auf ihrem TikTok-Kanal "victorias.way" folgen ihr mehr als eine Million Menschen. Dort teilt die US-Amerikanerin Victoria nicht ganz ernst gemeinte Sicherheits- und Reisetipps. Für ihre Hinweise, was es bei einem New-York-Besuch zu beachten gilt, erntete die junge Frau nicht nur Zustimmung.

Ist Victoria der weibliche MacGyver? Geht es um ihre Sicherheit und die ihrer Familie, lässt sich die junge Frau allerhand einfallen. © Montage: Screenshots/TikTok/victorias.way

Schenkt man der Influencerin Glauben, dann müssen sich im "Big Apple" Szenen wie im Mittelalter abspielen. Mord, Einbrüche, Diebstahl - egal wo, egal wann.

Um sicher durch die US-Metropole zu kommen, hat sich Victoria allerhand einfallen lassen.

Einen Kaffee am kultigen Times Square genießen? Das geht natürlich nur, wenn man sich als Frau die Handtasche diebstahlsicher mehrfach um die Beine wickelt. Wer in der Kneipe mal aufs Klo muss, sollte laut Victoria zudem immer eine Art "Kondom" fürs Wasserglas dabeihaben, damit einem niemand unbemerkt Drogen ins Getränk mischen kann.

Und auch im Hotelzimmer lauern logischerweise Gefahren. Die Amerikanerin schafft sich dort ihren Safe Space, indem sie unter Einsatz von Handtüchern, Kleiderbügeln, Waschlappen und Bügelbrett verhindert, dass Fremde von außen die Klinke ihrer Zimmertür nach unten drücken können. Jetzt noch mit Taschentüchern den Türspion zustopfen, fertig ist die Festung. Genial!