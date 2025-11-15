Neue Vorwürfe aufgetaucht: Wie viele Frauen hat das "Monster von Avignon" noch auf dem Gewissen?

Marseille (Frankreich) - Er gilt als das "Monster von Avignon": Dominique Pelicot (72) setzte seine damalige Frau Gisèle (72) über Jahre hinweg unter Drogen, vergewaltigte sie und sah dabei zu, wie "geladene Gäste" die wehrlose Französin missbrauchten .

Dominique Pelicot (72, rechts) wurde während der Verhandlungen im Jahr 2024 stets von einem Gerichtszeichner begleitet und gezeichnet. (Archivbild) © Benoit PEYRUCQ / AFP

Im vergangenen Dezember wurde der Serienvergewaltiger zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt. Zuvor hatte er in einem aufsehenerregenden Prozess seine Gräueltaten gestanden.

Pelicot verbringt seinen Lebensabend damit zwar im Knast, muss sich jetzt aber neue Anschuldigungen gefallen lassen.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, soll ein Gericht den Weg zur Exhumierung einer 1991 vergewaltigten und getöteten Frau freigemacht haben.

Demnach handele es sich um einen von zwei bislang ungelösten Fällen, in denen Pelicot verdächtigt werde, sich an jungen Immobilienmaklerinnen vergangen zu haben. Zuvor soll er unter Angabe falscher Namen Termine für Wohnungsbesichtigungen mit seinen mutmaßlichen Opfern ausgemacht haben.