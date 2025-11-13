Ekelerregend: Kannibale arbeitete in Leichenhalle, um Menschenfleisch zu essen

Paris - Schrecklich: Ein Mann ernennt sich selbst zum Kannibalen und spricht nun offen über seine widerwärtige Vorliebe.

Nico Claux spricht in einem Podcast über seinen Verzehr von menschlichem Fleisch. © Screenshot/Instagram/jamesenglish2

Nico Claux ist nicht nur ein verurteilter Mörder, sondern auch ein Kannibale. Nachdem sein Opa gestorben war, bemerkte Claux im Alter von nur zehn Jahren, dass ihn der Tod fasziniert.

Wie Mirror berichtete, habe er zwei Jahre später über den Verzehr von Menschenfleisch fantasiert. Diese Gedanken bekam er durch den Kannibalen Issei Sagawa, der eine Frau ermordete und Teile ihres Körpers aß.

In seinem späteren Leben suchte sich Claux einen Job in einer Leichenhalle, um seine abscheulichen Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen - das erzählte er im Podcast "Anything Goes with James English".

Der Kannibale selbst bezeichnete seinen Trieb als "psychopathische Fantasie" und "Fetisch".

Der Mörder schilderte seine abartigen Taten, bei denen er Streifen aus dem Fleisch der Leichen schnitt und roh aß, oder zu Hause zubereitete.