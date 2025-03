Luxusleben aufgegeben: Jetzt kämpft Ex-Manager ums Überleben

Voller Hoffnung auf ein neues Leben zog Conan White (60) zu seiner Freundin auf die Philippinen. © Facebook/Screenshot/Conan White

Was als romantischer Neuanfang begann, wurde für Conan White zum schlimmsten Albtraum.

Wie Daily Mail berichtet, zog er 2018 voller Hoffnung nach Südostasien, um mit seiner Partnerin ein neues Leben zu beginnen - doch alles kam anders.

Seine Freundin griff ihn mit einem Messer an, woraufhin die Polizei Geld forderte, um gegen sie zu ermitteln, anstatt ihm zu helfen.

Weil er nicht zahlte, blieb er schutzlos zurück und floh schwer verletzt in die Slums von Cebu. Dort lebt er in einer verfallenen, von Ratten verseuchten Hütte - ohne Hilfe, ohne Perspektive. Inmitten dieser schrecklichen Bedingungen erkrankte er sogar an Mpox (Affenpocken).