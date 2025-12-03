 1.746

Aufatmen auf Mallorca: Demenzkranker Deutscher wieder da

Ein deutscher Urlauber galt seit Montag auf Mallorca als vermisst. Mittlerweile wurde er wiedergefunden.

Von Lea Schober

Der Mann (70) wurde seit Montag auf Mallorca vermisst.
Wie der Einsatzleitdienst der Illes Balears berichtete, wurde der 70-Jährige seit Montag vermisst.

Er war zuletzt am frühen Montagmorgen an der Playa de Palma im Bereich Les Meravelles zwischen den Balnearios 9 und 10 gesehen worden.

Da der Mann an seniler Demenz leidet und offenbar die Orientierung verlor, bat die Polizei um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Wie Mallorca Zeitung nun berichtet, wurde der Deutsche jedoch bereits am selben Tag wiedergefunden.

Dies war den zuständigen Stellen wohl jedoch nicht mitgeteilt worden, sodass die Vermisstenanzeige weiterhin aktiv blieb.

Erstmeldung vom 3. Dezember 2025, 8.21 Uhr, letzte Aktualisierung 12.11 Uhr.

