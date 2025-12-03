Aufatmen auf Mallorca: Demenzkranker Deutscher wieder da

Mallorca (Spanien) - Ein deutscher Urlauber galt seit Montag auf Mallorca als vermisst. Mittlerweile wurde er wiedergefunden.

Der Mann (70) wurde seit Montag auf Mallorca vermisst. © X/Screenshot/Emergencies_112

Wie der Einsatzleitdienst der Illes Balears berichtete, wurde der 70-Jährige seit Montag vermisst.

Er war zuletzt am frühen Montagmorgen an der Playa de Palma im Bereich Les Meravelles zwischen den Balnearios 9 und 10 gesehen worden.

Da der Mann an seniler Demenz leidet und offenbar die Orientierung verlor, bat die Polizei um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Wie Mallorca Zeitung nun berichtet, wurde der Deutsche jedoch bereits am selben Tag wiedergefunden.