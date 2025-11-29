Nach schwerer Krankheit: "Zeitungskönig von Mallorca" im Alter von 79 Jahren gestorben

Palma (Mallorca) - Der langjährige Chefredakteur und Verlagsdirektor des deutschsprachigen " Mallorca Magazins ", Wolfram Seifert, ist tot.

Wolfgang Seifert (†79) war für fast drei Jahrzehnte Chefredakteur und Verlagsdirektor des "Mallorca Magazin". © Wolfgang Duveneck/dpa

Er sei nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus der Insel gestorben, teilte die Zeitung mit.

Er leitete die Zeitung von 1981 bis 2009. Als sich Seifert in den Ruhestand verabschiedete, würdigten ihn Medien in Deutschland als "Zeitungskönig von Mallorca".

Seifert habe wie kaum ein anderer die deutschsprachige Gemeinschaft auf Mallorca in den vergangenen Jahrzehnten geprägt, betonte die Zeitung in einem Artikel.

Das "Mallorca Magazin" ist heute eine der meistgelesenen Zeitungen in deutscher Sprache auf der liebsten Ferieninsel der Deutschen.