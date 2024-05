Bye, bye Malle-Sauftourismus: Wer am Ballermann picheln will, muss mit 1500 Euro Strafe rechnen

Palma (Spanien) - Bye, bye Saufen aufm Ballermann! Die Regierung der Balearen hat an dem Touri-Hotspot auf Mallorca und auch in anderen Party-Zonen der spanischen Mittelmeer-Inseln den Alkoholkonsum auf offener Straße verboten.

Wer am Ballermann am Strand saufen will, hat bald ein Problem. © 123RF/wavebreakmediamicro

Die Verschärfung der sogenannten Benimmregeln wurde am Freitag in Palma bekannt gegeben. Die Maßnahme wird demnach schon in den nächsten Tagen mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten.

Dann droht Urlaubern und natürlich auch Einheimischen, die zum Beispiel mit der offenen Bierdose am Strand oder auf öffentlichen Grund erwischt werden, ein Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro.

Zur Bekämpfung des "Sauftourismus" hatte die Regional-Regierung zuletzt 2020 ein Gesetzespaket geschnürt, das dann durch die Corona-Pandemie etwas unterging. Nun werden Teile des Gesetzes mittels eines Dekrets verändert.

Zuvor waren lediglich Trinkgelage, sprich der Alkoholkonsum in der Gruppe, auf offener Straße verboten. Wobei die Höchstanzahl der Personen nicht definiert war. Nun darf gar kein Alkohol mehr auf offener Straße oder auch am Strand getrunken werden, selbst wenn man allein unterwegs ist.